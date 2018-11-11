«Для меня не стояло вопроса о самоотводе»: Валентин Коновалов оценил ход выборов главы Хакасии

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-11T19:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Избирком Хакасии активно ведет подсчет голосов. К этому часу, по официальной информации ЦИК, обработано больше 86 процентов голосов избирателей. Напомним, в избирательных бюллетенях у жителей Хакасии сегодня был только один кандидат - Валентин Коновалов (КПРФ). По последним данным, за него проголосовало 57,6 процентов (91 тысяча человек), против - 41,24 процента (65 тысяч человек). Предварительно - Коновалов победил. Кандидат сегодня, после завершения голосования, пообщался с прессой.

- Если вы победите, то как сами оцениваете свою победу: это итог планомерной политической борьбы или все решило протестное голосование?

-Протестное голосование уже было, - отвечает Коновалов, - на этот раз избиратели выразили мне полное доверие, и я постараюсь его оправдать.

- Намекал ли вам кто-нибудь на самоотвод?

- Мне лично предложений не поступало, но они поступали в наш штаб. Однако с самого начала выборов вопрос о самоотводе для меня даже не стоял. Нам нужна только победа.

По итогам выборов в Хакасии, КПРФ собирается внести в Госдуму законопроект, запрещающий проведение каких-либо социологических опросов в непосредственной близости от избирательных участков во время выборов. Напомним, сегодня во время голосования Хакасию наводнили социологи и общественники, устроившие параллельный опрос общественного мнения о том, кто именно должен стать народным главой Хакасии.