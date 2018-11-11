После обработки трети протоколов Коновалов держит 57%

СЕГОДНЯ 17:55 2018-11-11T17:59:45+03:00

Разрыв между проголосовавшими за и против растет в его пользу

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На выборах главы Хакасии единственный кандидат Валентин Коновалов набирает 56,9%. На сайте ЦИК РФ в режиме реального времени проходит подсчет голосов. Числа меняются на глазах.

Итак, по данным комиссии, обработано 36,6% протоколов. За кандидата 56,9% избирателей, против - 26,4%. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, во втором туре принимает участие один кандидат — Валентин Коновалов (КПРФ). Для победы ему нужно набрать более 50% голосов избирателей.

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