Обнародованы первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-11T17:15:08+03:00

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ЦИК обнародовал первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии. За единственного кандидата оказались 57,5% избирателей, против 41,83%.

По информации ЦИК РФ, обработано 26% протоколов участковых избирательных комиссий. За Коновалова - 433 голоса, против 315. Явка избирателей по состоянию на 19:30 составила 43,3%.

Напомним, во втором туре принимает участие один кандидат — Валентин Коновалов (КПРФ). Для победы ему нужно набрать более 50% голосов избирателей.

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На избирательных участках в Хакасии ажиотаж. Сегодня проходит второй тур выборов главы республики. В избирательном бюллетене один кандидат, - это Валентин Коновалов (КПРФ), набравший в первом туре 44,82 процента голосов, оставив позади действующего на тот момент главу Хакасии Виктора Зимина (Подробнее).