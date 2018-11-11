Завершилось голосование на выборах главы Хакасии

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-11T16:54:39+03:00

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В Хакасии закрылись все избирательные участки. Повторные выборы главы региона завершены. Несколько минут назад ЦИК республики обнародовала новые данные о явке. Итак, к 19:30 она составила 43,3%.

Во время первого тура, что состоялся 9 сентября, людей на избирательные участки пришло заметно меньше – 39,08% (по данным на тот же час). А окончательный результат - 41,88%.

Сегодня люди голосовали охотнее. Вот как «выстроились» районы и города по степени активности. В конечном итоге, в лидеры выбился Алтайский район, у него 52%. Самая низкая явка в Аскизском - 39,31%.

Напомним, в избирательном бюллетене значилась одна фамилия – Валентин Коновалов, представитель КПРФ. Так что надо было голосовать «за» или «против». К слову, в первом туре Коновалов обошел действующего тогда главу республики Виктора Зимина. А через некоторое время, кроме молодого политика, из гонки выбыли, отказались от борьбы.

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В Хакасии продолжается голосование второго тура выборов главы республики. Напомним, в бюлетенях жителей региона всего две строчки - «за» или «против» единственного кандидата Валентина Коновалова (КПРФ), набравшего в первом туре 44,82 процента голосов избирателей. Кандидат один, поскольку все остальные, включая экс-главу Хакасии Виктора Зимина, один за другим сняли свои кандидатуры с выборов. Коновалов остался. И чтобы победить, ему достаточно набрать 50 процентов плюс 1 голос от общего числа избирателей, которые придут сегодня на участки. (Подробнее).

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На избирательных участках в Хакасии ажиотаж. Сегодня проходит второй тур выборов главы республики. В избирательном бюллетене один кандидат, - это Валентин Коновалов (КПРФ), набравший в первом туре 44,82 процента голосов, оставив позади действующего на тот момент главу Хакасии Виктора Зимина (Подробнее).