2018-11-11T16:02:52+03:00
Происшествия

Еще одна 15-летняя школьница пропала без вести в Красноярске

Ее нет дома уже неделю
Ася ЖУКОВА
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Еще одна 15-летняя школьница пропала без вести в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Еще одна 15-летняя школьница пропала без вести в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Красноярске бесследно исчезла 15-летняя девушка. Об Анастасии Литяйкиной родные ничего не знают уже неделю, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Вот обстоятельства пропажи, - делятся волонтеры. – 4 ноября Настя ушла из дома в микрорайоне Покровка (улица Фурманова,4, корпус 2). С тех пор о ней ничего неизвестно, телефон недоступен.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые, широкие брови.

Была одета: чёрная куртка, синие джинсы, чёрные кроссовки Nike.

При себе имела: чёрный кожаный рюкзак, телефон оранжевого цвета.

Если вы в курсе, где находится Настя, видели ее, просим срочно сообщить по одному из номеров: 8 (391) 227-44-55- полиция ОП №1 или 8950 99 66 066 – волонтеры (круглосуточно). Откликнитесь, это очень важно!

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