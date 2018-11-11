Сильный шторм и мороз под -35 надвигаются на Красноярский край

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-11T15:50:17+03:00

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На Красноярский край идет сильный шторм. Об сообщили специалисты Среднесибирского УГМС.

- Ночью 12 ноября в центральных районах Красноярского края местами температура воздуха минус 30-35 градусов, - уточняют в ведомстве. – На дорогах центральных и южных районов гололедица. В Туруханском районе местами ожидается сильный снег, местами порывы юго-западного ветра 15-17м/с, метели. На юге Таймыра ожидаются порывы южного ветра 15-20м/с, местами до 26 м/с и тоже метели.

Будьте осторожны! При сильном ветре постарайтесь не покидать квартиру (офис), советуют в МЧС. Проверьте, чтобы форточки и окна были закрыты, лучше не подходите к ним близко. Если непогода застала вас на улице, не пытайтесь спрятаться под рекламными щитами, деревьями, возле стен домов. Предпочтительнее укрываться в подъездах, магазинах, подземных переходах.

Что касается водителей, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. На скользкой дороге тормозной путь авто увеличивается в несколько раз. При ЧС обращайтесь по телефону 101 или 112.