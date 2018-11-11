СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-11T13:36:24+03:00

Поезд насмерть сбил женщину в Красноярске. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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На станции «Енисей» в Красноярске поезд Пекин-Москва насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Трагедия случилась вчера, 10 ноября, в 7.45 утра.

По предварительным данным следствия, 79-летняя женщина перебегала пути на красный. Машинист увидел ее, подавал сигналы, но внимания на них бабушка не обратила.

- Он принимал меры экстренного торможения, подавал сигналы повышенной громкости, - прокомментировали в пресс-службе КрасЖД. – То есть делал все, что было возможно.

Однако избежать наезда не удалось. Женщина умерла на месте – от ран. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

- Железная дорога является источником повышенной опасности для жизни и здоровья, - напоминают в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте. - Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии.