2018-11-11T13:13:42+03:00
Общество

Аэропорт Норильска закрыт из-за метели

Также не действуют дороги к нему
Ася ЖУКОВА
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Аэропорт Норильска закрыт из-за метели. Фото: Витас БЕНЕТ, паблик "Норильчане".Аэропорт Норильска закрыт из-за метели. Фото: Витас БЕНЕТ, паблик "Норильчане".
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Аэропорт Норильска (Красноярский край) закрыли из-за непогоды. Также не работают дороги к нему, сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

- Аэропорт «Алыкель» закрыт регламентом до 6 утра (по местному времени) 12 ноября, - уточняют представители ведомства. – Сегодня, 11 ноября, с 12.20 введено ограничение движения для легкового вида транспорта категории «В» на автодороге значения Норильск – Кайеркан – Алыкель (40 км) и для всех видов транспорта на автодороге Дудинка – Алыкель (40 км).

Чтобы расчистить трассы, привлекли восемь бригад, 19 человек, а также 10 спецмашин. Кроме того, действуют два подвижных пункта обогрева (вместимостью 36 человек) и шесть стационарных.

Между тем в Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному ветру, объявленное с 7 ноября.

- Завтра, 12 ноября, ожидается снег, метель, видимость менее 1000 метров. Ветер южный -14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью и утром в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха в темное время суток минус 28-33, в светлое минус 20-25, - предупреждают на сайте администрации Норильска.

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