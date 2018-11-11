Географический диктант написали в Красноярском крае
Жители Красноярского края написали Географический диктант. 53 площадки - от южного посёлка Шушенское до северного Норильска – приняли желающих проверить свои знания.
- Несмотря на мороз (а в Красноярске сегодня минус 25) люди шли и шли на мероприятие, -рассказывают представители Русского географического общества. – На нашей площадке (Урванцева, 25) не было ни одного свободного места.
Также работали локации в СФУ, КГПУ имени Астафьева, Общественной палате и Гражданской ассамблее края.
- По традиции, одной из ключевых площадок Географического диктанта стал заповедник «Столбы», - добавляют в РГО. - Написать диктант туда пришло очень много молодёжи. Не испугались мороза.
А еще диктант писали в Канске (398 человек). Среди участников были и офицеры лётного полка, и юнармейцы.
- Для нас очень важно, что с каждым годом число участников Географического диктанта в Красноярском крае растёт. Растёт и интерес к географии, к истории России и родного края. Значит, мы на правильном пути, - отметил председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.