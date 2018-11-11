Географический диктант написали в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-11T12:43:35+03:00

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Жители Красноярского края написали Географический диктант. 53 площадки - от южного посёлка Шушенское до северного Норильска – приняли желающих проверить свои знания.

- Несмотря на мороз (а в Красноярске сегодня минус 25) люди шли и шли на мероприятие, -рассказывают представители Русского географического общества. – На нашей площадке (Урванцева, 25) не было ни одного свободного места.

Также работали локации в СФУ, КГПУ имени Астафьева, Общественной палате и Гражданской ассамблее края.

- По традиции, одной из ключевых площадок Географического диктанта стал заповедник «Столбы», - добавляют в РГО. - Написать диктант туда пришло очень много молодёжи. Не испугались мороза.

А еще диктант писали в Канске (398 человек). Среди участников были и офицеры лётного полка, и юнармейцы.

- Для нас очень важно, что с каждым годом число участников Географического диктанта в Красноярском крае растёт. Растёт и интерес к географии, к истории России и родного края. Значит, мы на правильном пути, - отметил председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.