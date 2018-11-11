2018-11-11T11:17:56+03:00
Происшествия

Фура с апельсинами перевернулась в Красноярском крае

Водитель попал в больницу
Ася ЖУКОВА
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Фура с апельсинами перевернулась в Красноярском крае. Фото: ЧП - Канск.Фура с апельсинами перевернулась в Красноярском крае. Фото: ЧП - Канск.
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В Канске Красноярского края опрокинулась фура с апельсинами. Как сообщили в паблике ЧП – Канск, КАМаз, груженный фруктами и овощами, перевернулся неподалеку от гостиницы «Медведь». Прямо возле моста.

На снимках, сделанных очевидцами аварии, видно: тяжелая машина слетела с виадука и просто «легла» на бок. Из кузова на снег вывалились ящики с апельсинами. Картина, прямо сказать, жутковатая.

- К тому же пострадал водитель, - рассказывают в соцсетях свидетели ДТП. – Увы, не обошлось. Мужчину пришлось увезти в больницу, у него травмы.

А вот что пишут в соцсетях по поводу случившейся аварии:

- В этом месте опять забыли подсыпать – и вот результат.

- Здоровья водителю! Все так вышло, потому что коммунальщики совсем обнаглели. Под суд их! На месте фуры вполне мог ведь быть и школьный автобус.

- Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, - пояснили в пресс-службе краевого главка.

После аварии рассыпавшиеся апельсины начали разбирать местные жители. По словам людей, взять их себе разрешил хозяин груза.

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