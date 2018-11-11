Пропавшая без вести в Красноярске 15-летняя школьница найдена живой

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-11T09:59:36+03:00

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В Красноярске бесследно исчезнувшая 15-летняя школьница обнаружена живой. Хорошую новость сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Напомним, Полина Шевченко ушла из дома (улица Аэровокзальная,8А) еще 1 ноября. С тех пор близкие ее не видели. Впрочем, девушка вышла на связь через неделю, 7 ноября. Но, когда звонки прекратились, родственники забили тревогу.

Вскоре в соцсетях появилась ориентировка. В ней указывалось, что Полина может находиться в общежитии на улице 26 Бакинских Комиссаров. Приводились особые приметы: выбритый левый висок, на левой же руке следы от порезов, между большим и указательным татуировка в виде сердечка и якоря.

Ориентировку выложили 9-го ноября. А уже спустя сутки стало известно: Полину отыскали. На ее фото появилась надпись: «Найдена. Жива». Спасибо волонтерам!