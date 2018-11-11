2018-11-11T09:27:02+03:00
Общество

Выставка кошек и соревнования собак: сегодня последний день работы «Зоомира» в Красноярске

Представляем полную программу мероприятия
Ася ЖУКОВА
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Выставка кошек и соревнования собак: сегодня последний день работы «Зоомира» в Красноярске. Фото: группа МВДЦ "Сибирь".Выставка кошек и соревнования собак: сегодня последний день работы «Зоомира» в Красноярске. Фото: группа МВДЦ "Сибирь".
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Любите ли вы животных так, как любим их мы? Тогда айда на «Зоомир»! Грандиозная выставка, где можно увидеть тысячи зверей и птиц, работает в МВДЦ «Сибирь» в последний день.

Итак, что ждет нас сегодня?

- Самые милые создания под одной крышей! – интригуют организаторы. – Огромное количество котиков. - Вы сможете увидеть умилительных персов и экзотов, рысеподобных мейнкунов, роскошных невских маскарадных и сибирских кошек, леопардово-пятнистых бенгалов, инопланетных ориенталов и многие другие удивительные породы. Здесь легко выбрать и приобрести себе пушистого питомца.

А еще здесь проходят захватывающие соревнования собак (аджилити).

Время работы выставки до 17:00. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Полную программу можно посмотреть здесь. Приходите!

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