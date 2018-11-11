«Когда я думал, что достиг дна, из Красноярска постучали»: блогер Варламов оценил скандал с кражей лавок и качелей

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-11T08:16:47+03:00

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Московский блогер Илья Валамов высказался о скандале с кражей лавок и качелей в Красноярске. Напомним, о ЧП стало известно в конце недели.

Жители микрорайона Солнечный (а именно дома № 50А на проспекте 60 лет образования СССР) заметили: какие-то мужчины выкопали и вынесли со двора новые качели и лавки. Прихватили даже урны.

Когда кинулись за «похитителями», выяснилось: уличная мебель срочно понадобилась застройщику. По словам очевидцев, сотрудники ООО «КРСК» позаимствовали ее, чтобы сдать новостройку по соседству. Видимо, опасаясь, что комиссия не примет дом без лавочек и качелей. После того, как история попала в соцсети и СМИ, дворовую мебель спешно вернули.

А вот возвращают на место. Фото: группа "Микрорайон Солнечный Красноярск".

- Зачем выводить рабочих в дополнительные смены, ускоряться или привлекать сторонние организации, когда можно просто взять все необходимое во дворе по соседству, - комментирует Варламов в своем блоге. - Если надо будет когда-то проиллюстрировать фразу: «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали», можно будет показывать Красноярск. Казалось, массовая жилая застройка в России - это дно! Но в Красноярске придумали, как сделать жизнь в подобных районах еще хуже….