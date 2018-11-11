2018-11-11T07:51:46+03:00
Общество

Морозы уйдут из Красноярска в середине недели

Ждем!
Ася ЖУКОВА
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Морозы уйдут из Красноярска к середине недели.Морозы уйдут из Красноярска к середине недели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Морозы отступят из Красноярска к середине следующей недели. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

… Сильные холода пришли в город в эти выходные. В ночь с субботы на воскресенье на улице было почти под минус 30 градусов. Днем потеплело до минус 22.

- Когда же холода уйдут? – обсуждают в соцсетях. – Завтра на работу, так не хочется мерзнуть по дороге. Надеемся, стужа не задержится в городе надолго.

И правильно. Хорошая новость: начиная с понедельника морозы будут постепенно отступать. В светлое время суток будет уже минус 15-17. Дальше лучше: во вторник минус 11-12, в среду минус 9. В четверг-пятницу минус 6-7.

Кстати, следующие выходные ожидаются вполне комфортными в плане погоды. Обещают, что будет не холоднее минус 8-11 градусов.

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