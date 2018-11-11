2018-11-11T07:03:46+03:00
Общество

Первые морозы пришли в Красноярск

На термометрах под минус 30
Ася ЖУКОВА
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Первые морозы пришли в Красноярск.Первые морозы пришли в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск нагрянули первые морозы. Сегодня утром, 11 ноября, было под минус 30 градусов! Точнее, термометры показывали минус 24-27. Благо, ветра почти нет. Тем не менее на улице ощущается как минус 29.

- Привет, зима! – комментируют в соцсетях горожане. – Почти середина ноября, так что все вполне ожидаемо – мороз и солнце. Единственное «но» - уж очень скользко. На тротуарах просто каток.

Кстати, по словам синоптиков, в нашей климатической зоне ноябрь действительно считается месяцем не осенним, а зимним. Так что морозами никого не удивишь.

Тем более что уже днем они пойдут на спад, будет минус 17-22. Примерно такая же температура ожидается и ночью.

Кстати, в понедельник будет куда теплее. Днем минус 15-17. Дальше холода и вовсе отступят. К четвергу ожидается минус 6-9 градусов.

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