Явка на досрочном голосовании в Хакасии составила 43,8%

СЕГОДНЯ 05:56 2018-11-11T06:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На выборах главы Хакасии явка на досрочном голосовании оказалась равна 43,8%. Об этом рассказал журналистам руководитель избирательной комиссии республики Александр Чуманин.

- За два дня, 9 и 10 ноября, досрочное голосование прошло в двадцати двух отдаленных населенных пунктах в четырех районах республики. Проголосовало 43,8% избирателей, - сообщил он.

Сегодня, 11 ноября, в Хакасии открылись 388 участков. Включая три временных — в Абакане (больница и СИЗО) и Саяногорске (больница). В избирательных списках значится 381 606 человек.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября ни один из кандидатов (среди которых был тогдашний губернатор Хакасии Виктор Зимин) не смог набрать необходимое количество голосов. Тот же Зимин получил 32,42%. А позже снялся с выборов.

Во втором туре участвует один кандидат - Валентин Коновалов, от регионального отделения КПРФ. Так что в бюллетенях только две графы «за» и «против».