2018-11-10T19:28:39+03:00
Происшествия

Под Железногорском охотники застрелили голодного медведя, терроризировавшего дачников

Хищный был тощим и потенциально опасным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Железногорском охотники застрелили голодного медведя, терроризировавшего дачниковПод Железногорском охотники застрелили голодного медведя, терроризировавшего дачниковФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Железногорском охотники устроили облаву на медведя, который терроризировал дачников. Несмотря на то, что уже выпал снег, в дачных поселках все еще довольно много людей. Видимо, они невольно и приманили к себе хищника – он пришел к людям в поисках пропитания.

Медведя пришлось пристрелить. На вид ему не более пяти лет, предполагают охотники. В такое время хищнику уже положено залечь в спячку, но этот – не мог, он был голодный, не нагулял жира. Значит, зимой будет спать чутко, может проснуться раньше времени. А шатун опасен своей агрессией, он считает добычей всех, кто движется.

Напомним, что в этом году медведей часто видели на окраинах городов и дачных поселках. Их привлекает легкая еда, которую можно найти в мусорных баках или огородах. В сентябре пришлось пристрелить медведя на окраине Красноярска, прямо на автобусной остановке, на прошлой неделе – в Канском районе, в окрестностях села Подояйск.

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