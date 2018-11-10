В Красноярском крае начальник колонии за 8 миллионов рублей собирался выпустить мошенника

СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-10T18:53:16+03:00

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Начальник колонии-поселения № 26, расположенной на территории Красноярского края, в скором времени сядет на скамью подсудимых. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд на рассмотрение. Высокопоставленного сотрудника ГУФСИНа – теперь уже бывшего – обвиняют по двум статьям – за взяточничество и мошенничество.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что обвиняемый сделал одному из осужденных, который отбывал срок в его колонии, заманчивое предложение: свободу в обмен на 8 миллионов рублей. Обвиняемый пообещал составить такую превосходную характеристику для УДО, что осужденного должны были выпустить чуть ли не с цветами и оркестром.

Жена осужденного передала посреднику первые 5 миллионов рублей, после чего посредника задержали сотрудники УФСБ. И уже под контролем оперативников посредник привез всю сумму начальнику колонии домой. Там оба подельника были задержаны.