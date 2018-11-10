2018-11-10T13:18:18+03:00
Общество

В Красноярском крае продавцов неправильной «незамерзайки» оштрафовали на 687 тысяч рублей

Проблемы – в запрещенном метиловом спирте
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае продавцов неправильной «незамерзайки» оштрафовали на 687 тысяч рублейВ Красноярском крае продавцов неправильной «незамерзайки» оштрафовали на 687 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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С наступлением холодов для автомобилистов становится актуальной тема, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость. Казалось бы, в чем загвоздка? В краевом Роспотребнадзоре рассказали: в составе. По закону использование метилового спирта запрещено, а некоторые производители до сих пор добавляют в «незамерзайку» дешевый ои опасный метанол.

Специалисты краевого Роспотребнадзора провели 45 выездных проверок в точки, которые реализуют товары бытовой химии, в том числе «незамерзайку». Отобрали пробы на наличие метилового спирта и в целом на качество. Лабораторные исследования показали, что не все «незамерзайки» соответствуют нормам – 8 проб пришлось забраковать, а партии товара были конфискованы и уничтожены.

Совет автомобилистам: покупайте стеклоомывающую жидкость только в разрешенных местах, а не на обочине дороги. Проверьте, что написано на этикетке – там должны быть указаны сведения о производителе, состав, срок годности, меры предосторожности.

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