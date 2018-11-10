В Красноярске продают старинную «Библию» за полмиллиона

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-10T11:45:52+03:00

Размером чуть больше ладони и на латышском языке

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В Красноярске продают старинное издание «Библии» за 500 тысяч рублей. Объявление появилось на портале бесплатных объявлений «Юла» еще 25 октября. Владелица раритета дает понять, что не настаивает именно на указанной сумме и готова поторговаться.

Судя по фотографиям, книга действительно старинная: размером уменьшается на ладони, на истертой обложке осталось художественное теснение. Внутри черно-белые тематические иллюстрации. Правда, напечатано священное писание на латышском языке. Но истинных ценителей раритета это наверняка не смутит.

За полмесяца это объявление просмотрели более 560 человек, поместили в избранное – три заинтересовавшихся покупателя.

Впрочем, «Библия» - не единственный религиозный раритет на «Юле». Там же продают старинный «Коран» 1916 года издания за 400 тысяч рублей. Срок размещения объявления истекает завтра, 11 ноября, а желающий приобрести его так и не появилось.