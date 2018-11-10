2018-11-10T11:42:14+03:00
Происшествия

В Туве мать до смерти залечила полуторагодовалого ребенка

Теперь ее делом занимаются следователи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве мать до смерти залечила полуторагодовалого ребенкаВ Туве мать до смерти залечила полуторагодовалого ребенкаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Туве мать до смерти залечила своего полуторагодовалого ребенка. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, когда малыш занемог, она решила, что справится сама подручными средствами. В результате произошла непоправимая трагедия.

В пресс-службе тувинского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. Ребенок заболел примерно до 28 сентября. Сначала симптомы указывали на простуду: высокая температура, кашель. 27-летняя мать достала запас таблеток от жара и кашля и принялась поить ими малыша. Но ничего не помогало, напротив, состояние его ухудшалось.

30 сентября мать, наконец-то, догадалась вызвать на дом фельдшера из ФАПа. На другой день ребенка экстренно доставили в больницу Дзун-Хемчикского района. Медики сделали все возможное, но спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у него была двусторонняя пневмония и отек головного мозга. Если бы мать сразу обратилась к врачам, этого бы не слукчилось.

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