2018-11-10T10:56:12+03:00
Общество

В Красноярск приехал Дедушка Мороз

Встретился с детьми и подарил подарки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск приехал Дедушка Мороз. Фото: сайт администрации городаВ Красноярск приехал Дедушка Мороз. Фото: сайт администрации города
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В Красноярск приехал Дед Мороз. Главный новогодний сказочник и волшебник начал свое путешествие по стране именно с нашего города. Сначала в Доме кино он устроил праздничное представление для детей из многодетных семей и реабилитационного центра «Росток». Для гостей выступали клоуны, цирк Надежды Ильиной, звезда шоу «Ты СУПЕР!» и наш земляк Кирилл Скоков. В роли помощника Деда Мороза выступил ведущий программы «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров. Затем Дед Мороз сфотографировался на память со всеми желающими и подарил подарки гостям встречи.

Зимний волшебник приезжает в Красноярск с проектом телеканала НТВ уже третий год подряд. Путешествие стало доброй традицией. Впереди у него еще 21 город: Томск, Кемерево, Новосибирск, Казань, Тюмень, Краснодар, Воронеж, Санкт-Петербург и многие другие. Завершится тур уже в Москве 31 декабря в главной студии телеканала НТВ с участием артистов и общественных деятелей.

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