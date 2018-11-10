2018-11-10T10:40:48+03:00
Происшествия

В Красноярском крае двух друзей будут судить за изнасилование и убийство односельчанки

Им грозит пожизненное лишение свободы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае двух друзей будут судить за изнасилование и убийство односельчанкиВ Красноярском крае двух друзей будут судить за изнасилование и убийство односельчанкиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Сухобузимском районе двое мужчин жестоко надругались, а затем убили женщину, свою односельчанку. Хотели замести следы – не получилось, тяжелая рука закона уже готова наказать их. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в краевой суд.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что преступление произошло год назад, в ноябре 2017-го. Сначала 34-летний обвиняемый изнасиловал 39-летнюю знакомую. Чтобы подавить ее сопротивление, 35-летний друг насильника стоял рядом и угрожал ей топором.

После оба решили, что женщина обязательно пойдет в полицию и напишет на них заявление. По их мнению, оставлять ее в живых было нельзя. Под парами алкоголя мужчины нанесли ей множественные удары ножом и топором, а затем тело унесли и закопали в лесу. Но спрятать концы не получилось.

- За совершенные преступления действующее законодательство предусматривает ответственность до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, - сообщили в прокуратуре.

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