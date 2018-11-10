2018-11-10T09:27:47+03:00
Общество

Опубликован список 13 кандидатов на пост руководителя фонда капремонта Красноярского края

Знакомые все лица
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Опубликован список 13 кандидатов на пост руководителя фонда капремонта Красноярского краяОпубликован список 13 кандидатов на пост руководителя фонда капремонта Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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На сайте правительства края опубликован список претендентов на пост руководителя фонда капитального ремонта, которые прошли первый этап отбора. В нем 13 фамилий и большинство из них красноярцам известны. Смотрите сами: Олег Смирнов, Антон Кузнецов, Дмитрий Рыбка, Андрей Квятковский, Сергей Лаппо, Иван Петров, Александр Горленко, Александр Чалбышев, Тарас Метляев, Василий Пасюк, Вячеслав Кудрук, Евгений Баршай, Сергей Монастыршин. Еще трех кандидатов не допустили до конкурса.

Кто из кандидатов займет должность, предстоит решить комиссии, ее возглавляет министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. В составе комиссии специалисты отраслевых министерств, депутаты Заксобрания, представители Общественного совета.

На втором этапе потенциальные руководители фонда должны будут пройти тест и ответить на 50 вопросов. Проходной балл для кандидатов – 45.

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