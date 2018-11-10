2018-11-10T08:39:02+03:00
Общество

ГИБДД предупреждает красноярских водителей о сложной обстановке на дорогах

Из-за резкого похолодания трассы станут очень опасными
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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ГИБДД предупреждает красноярских водителей о сложной обстановке на дорогах. Фото: пресс-служба ГИБДД краяГИБДД предупреждает красноярских водителей о сложной обстановке на дорогах. Фото: пресс-служба ГИБДД края
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Госавтоинспекторы предупреждают водителей о сложной обстановке на автодорогах края. Синоптики обещают резкое похолодание, поэтому на дорожном полотне образуется гололедица и снежный накат. В таких условиях одно неосторожное движение – и автомобиль становится неуправляемым, справиться с ситуацией бывает сложно порой даже очень опытному водителю. Где скользко – там и аварии. Поэтому дорожные полицейские настоятельно советуют водителям: соблюдайте скоростной режим, не расслабляйтесь за рулем, не обгоняйте впереди едущих, не тормозите резко и не игнорируйте дорожные знаки. Они придуманы не для того, чтобы мешать, они придуманы, чтобы спасти вашу жизнь. Помните: тише едете – дальше будете.

Кроме этого, позаботиться о том, чтобы дальняя поездка за пределами города прошла гладко: проверьте техническое состояние своего автомобиля. Запаска – в багажник, бензина – полный бак. Чтобы не пришлось просить о помощи на трассе у проезжающих. Положите в салон теплую одежду. Обязательно – запас еды, термос с горячим чаем.

Ну, а пешеходам при сложной дорожной ситуации тоже нужно понимать, что когда на дороге скользко, то передвигаться по ней нудно с удвоенной осторожностью. Помните, на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается.

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