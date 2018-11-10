В Красноярске загорелось подсветкой здание Речного пароходства

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-10T07:45:50+03:00

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Еще одно здание в центре Красноярска загорелось разноцветными огнями. Архитектурно-художественная подсветка появилась на 18-этажном здании Енисейского речного пароходства. Оно расположено рядом со зданием администрации Красноярска и Коммунальным мостом и теперь в темное время суток красиво вписывается в общую световую картинку.

Премьера состоялась накануне, 9 ноября. Красноярцы сразу оценили: понравилось. Теперь «свечка» пароходства горит сверху и по боковым фасадам речной гаммой – от нежно-голубого до насыщенно-синего. Периодически в ней появляются и другие цвета – зеленый розовый, красный.

Напомним, что пару дней назад загорелся подсветкой и музейный центр на Стрелке «Площадь мира» - он стал частью светового шоу вместе с вантовым мостом и Большим концертным залом. И это еще не все, количество зданий и объектов с подсветкой в Красноярске будет увеличиваться.