2018-11-10T06:50:49+03:00
Происшествия

В Красноярском краевом суде будут рассматривать дело педофила-рецидивиста

Молодой человек может пожизненно провести в колонии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском краевом суде будут рассматривать дело педофила-рецидивистаВ Красноярском краевом суде будут рассматривать дело педофила-рецидивистаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Красноярском краевом суде будут рассматривать дело педофила-рецидивиста. На днях краевая прокуратура подтвердила обвинительное заключение. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 23-летнего мужчину обвиняют по ч.5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

По версии следствия в августе 2017 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы. И уже спустя месяц вновь свернул на кривую дорожку. Зная, что ребенку не исполнилось и 14 лет, он применил силу и совершил над ним насильственные действия сексуального характера.

Сейчас ему грозит суровое наказание. Он может провести в колонии строгого режима до 20 лет. Если суд посчитает основания достаточными, то может назначить ему и пожизненное лишение свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликован список 13 кандидатов на пост руководителя фонда капремонта Красноярского края
ГИБДД предупреждает красноярских водителей о сложной обстановке на дорогах
В Красноярске загорелось подсветкой здание Речного пароходства
Программа капремонта в Красноярске снова провалилась
В Красноярском крае разыскивается самая красивая мама!
Караул, воруют! в Красноярске застройщик украл лавки из соседнего двора, чтобы сдать свой дом комиссии
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу
Красноярский музейный центр показался во всей красе после ремонта и с подсветкой
В Красноярском крае домушник так увлекся поиском добычи, что не заметил росгвардейцев
В Красноярске 17-летнюю студентку техникума нашли мертвой после конфликта с руководством и матерью
В Красноярске водолазы достали из Енисея старую автошину и кучу металлолома
Выборы в Хакасии: ради черногорских угольщиков избирком переносит время голосования
В Красноярске вандалы повредили в Покровском парке 6 видеокамер
В Ачинске рядом с Мариинской гимназией пьяницы и наркоманы устроили притон
В Хакасии 59-летнего мужчину подозревают в убийстве неверной 72-летней возлюбленной
В Красноярске особенных ребятишек учат разговаривать при помощи бревен
В Красноярском крае с начала года на железнодорожных переездах погибли 3 человека и еще 7 пострадали
Красноярский край и Япония собираются расшить сотрудничество во всех направлениях
В Норильске прокуратура проверяет, почему в камерах СИЗО для женщин нет холодильников