СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-10T06:50:49+03:00

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В Красноярском краевом суде будут рассматривать дело педофила-рецидивиста. На днях краевая прокуратура подтвердила обвинительное заключение. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 23-летнего мужчину обвиняют по ч.5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

По версии следствия в августе 2017 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы. И уже спустя месяц вновь свернул на кривую дорожку. Зная, что ребенку не исполнилось и 14 лет, он применил силу и совершил над ним насильственные действия сексуального характера.

Сейчас ему грозит суровое наказание. Он может провести в колонии строгого режима до 20 лет. Если суд посчитает основания достаточными, то может назначить ему и пожизненное лишение свободы.