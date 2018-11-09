Программа капремонта в Красноярске снова провалилась

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-09T16:27:08+03:00

Несмотря на то, что летом чиновники уверяли, что все идет по графику

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Программа капитального ремонта в Красноярске снова провалилась. И это несмотря на то, что еще три месяца назад чиновники уверяли, что все идет, согласно графику. На этот раз первый замглавы города Владислав признает: выпали из того самого графика, проблемы есть.

По итогам проверки стало ясно, что сроки окончания работ сорваны на большинстве домов, пишут Новости ТВК. Почти 400 домов смогут доделать только в 2019 году. Нетрудно представить реакцию жильцов тех домов, где ремонт уже начали, да не закончили. Так что всем пострадавшим от действий нерадивых подрядчиков придется заплатить из кармана этих самых подрядчиков. И власти обещают за этим проследить.

Кстати, вина за срыв летней ремонтной кампании, по мнению Владислава Логинова, лежит как раз на подрядных организациях. Они будут внесены в черный список и больше не смогут принимать участие в торгах.