СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-09T12:10:35+03:00

Красноярский музейный центр показался во всей красе после ремонта и с подсветкой Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярский музейный центр на Стрелке «Площадь Мира» показал себя во всей красе. Там почти завершился ремонт фасада, осталось кое-что доделать. А накануне, когда на Красноярск опустилась вечерняя темнота, там включили архитектурно-художественную подсветку. И все пространство вокруг преобразилось. Подсветка станет частью световизуальных шоу вместе с вантовым мостом и Большим концертным залом.

Для посетителей распахнулись двери главного входа. Все время, пока шел ремонт фасада и крыльца, попасть внутрь музейного комплекса можно было по запасному входу со стороны Карла Маркса.

Добавим, что долгожданный ремонт фасада, о котором говорили на протяжении нескольких лет, начался этой весной, в конце апреля. Работы выполняет строительная компания «Титан». Цена вопроса – 111 миллионов рублей. Контракт должен быть выполнен подрядчиком до середины декабря.