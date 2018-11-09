СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-09T11:52:02+03:00

В Красноярском крае домушник так увлекся поиском добычи, что не заметил росгвардейцев Фото: Мария ЛЕНЦ

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В городе Уяре сотрудники Росгвардии задержали вора-неудачника. Домушник пробрался в чужой дом и так увлекся поисками ценностей, что не заметил, как на пороге появилась группа задержания вневедомственной охраны.

В пресс-службе Росгвардии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. 24-летний местный житель решил поживиться в чужом доме. По какому принципу он выбирал, куда забраться, история умалчивает. Видимо, выбирал, где ворота побогаче.

Одного он не учел: владелец дома установил охранную сигнализацию. Так что через пару минут, после того, как молодой человек взломал ломиком входные двери, там появился наряд вневедомственной охраны.

Домушника застукали, когда он с азартом обшаривал шкафы на веранде. Внутрь дома он еще даже войти не успел. Рядом лежал тот самый ломик. В общем, подозреваемого «повязали» с поличным. А гражданам – хороший совет: установите в ваши дома сигнализацию, этим вы спасете свое имущество.