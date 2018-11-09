2018-11-09T11:00:56+03:00
Происшествия

В Красноярске 17-летнюю студентку техникума нашли мертвой после конфликта с руководством и матерью

По предварительной причине из-за того, что ее не отпустили домой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 17-летнюю студентку техникума нашли мертвой после конфликта с руководством и матерью. Фото: соцсетиВ Красноярске 17-летнюю студентку техникума нашли мертвой после конфликта с руководством и матерью. Фото: соцсети
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В Красноярске 17-летнюю студентку техникума нашли мертвой. Официальные следственные органы и руководство учебного заведения комментариев по этой трагедии не дают. Но журналистам 7 канала удалось пообщаться с соседками погибшей девушки. Те рассказали, что перед праздничными выходными студентка собиралась поехать домой, она была иногородней. Но во время телефонного разговора поссорилась с матерью. Плюс она не успела написать заявление в деканат. По правилам, поскольку она несовершеннолетняя, она должна за три дня до объезда сообщить об этом. Поэтому вахтерша не отпустила ее домой.

Накануне трагедии соседки по комнате играли в карты, девушка была веселая. При этом она пила обезболивающие таблетки, потому что у нее болел зуб. Причем много обезболивающих. А на следующий день, когда все уехали, она совершила непоправимый шаг.

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