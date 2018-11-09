2018-11-09T10:38:21+03:00
Общество

В Красноярске водолазы достали из Енисея старую автошину и кучу металлолома

«КрасКом» проверил состояние трубопроводов, проходящих по дну реки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водолазы достали из Енисея старую автошину и кучу металлолома. Фото: пресс-служба "КрасКома"В Красноярске водолазы достали из Енисея старую автошину и кучу металлолома. Фото: пресс-служба "КрасКома"
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Компания «КрасКом» вне очереди проверяет состояние подводных трубопроводов. Обычно они делают это раз в год. Но на этот раз решили дополнительно осмотреть те участки, которые обеспечивают стоки от объектов зимней Универсиады, расположенных на острове Отдыха. С дюкерного перехода они убрали автомобильные шины и металлические конструкции.

Отметим, что на острове находятся Центральный стадион и Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, у них – особая система водоотведения: прежде чем попасть в городскую канализацию, сточные воды перекачивают по двум подводным коллекторам, которые проложены на глубине 1,5 метра под руслом Абаканской протоки, - рассказали в «КрасКоме».

Оценить надежность трубопроводов могут только водолазы. В первый же день они обследовали 200 погонных метров. Причин для беспокойства нет. Всего же предстоит осмотреть 19 дюкерных переходов диаметром от 200 до 720 мм и общей протяженностью 11 683 погонных метра.

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