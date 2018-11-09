Выборы в Хакасии: ради черногорских угольщиков избирком переносит время голосования

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-09T10:36:48+03:00

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Хакасия вновь подходит к дате выборов своего главы. Повторное голосование назначено на это воскресенье, 11 ноября. В бюллетенях будет стоять только одна фамилия – Валентина Коновалова. Избирателям предстоит определиться, доверяют ли они молодому политику или нет.

Напомним, что в первом туре, который состоялся в единый день голосования 9 сентября, Валентин Коновалов набрал наибольшее количество голосов – 44,81 %, опередив действующего главу Виктора Зимина. Затем три его противника по предвыборной гонке по очереди добровольно отказались участвовать в ней. На этот раз неожиданностей вроде как быть не должно.

Накануне хакасский избирком выпустил постановление о переносе времени начала голосования. Это касается только двух участков – в Черногорске. Причины объективные: об этом попросили рабочие двух разрезов – «Степного» и «Черногорского», чтобы они проголосовали и успели к началу рабочей смены. Таким образом, участки № 127 и 128 откроются не в 8.00, а на два часа раньше – в 6.00. Правда, о времени закрытия не сообщается, можно предположить, что закроются избирательные участки вместе со всеми – в 20.00 часов.