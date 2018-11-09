2018-11-09T09:06:46+03:00
Происшествия

В Ачинске рядом с Мариинской гимназией пьяницы и наркоманы устроили притон

Родители воспитанниц бьют тревогу и жалуются журналистам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске рядом с Мариинской гимназией пьяницы и наркоманы устроили притон. Фото: ИА "Запад24"В Ачинске рядом с Мариинской гимназией пьяницы и наркоманы устроили притон. Фото: ИА "Запад24"
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В Красноярском крае две Мариинской гимназии. Одна – в краевом центре, на территории, защищенной от любого доступа посторонних. А вторая «мариинка» - в Ачинске. И там, оказывается, существуют проблемы с безопасностью.

ИА «Запад24» пишет, что родители гимназисток обеспокоены, что рядом с учебным корпусом находится заброшенное четырехэтажное здание. Ни окон, ни дверей. Оконные проемы заколочены неким подобием решеток из досок, но такая преграда совсем не останавливает асоциальных граждан, которые собираются в здании для «приятного» времяпровождения – наркоманов и пьяниц. Свои «тусовки» они проводят в любое время дня и ночи, на глазах девочек. После них остаются пустые бутылки, использованные шприцы и много другого мусора.

Родители гимназисток сами не решаются связываться с посетителями притона, потому что по собственному опыту знают, чем это может обернуться. Городские власти, по их словам, тоже не предпринимают никаких мер. Так что родители попросили помощи у местных журналистов. В полиции их уверили, что включат заброшенное здание в маршрут патрулирования.

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