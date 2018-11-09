2018-11-09T08:01:00+03:00
Происшествия

В Хакасии 59-летнего мужчину подозревают в убийстве неверной 72-летней возлюбленной

Он приревновал ее к другому мужчине
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии 59-летнего мужчину подозревают в убийстве неверной 72-летней возлюбленнойВ Хакасии 59-летнего мужчину подозревают в убийстве неверной 72-летней возлюбленнойФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Саяногорске 59-летнего мужчину подозревают в убийстве 72-летней женщины. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, между ними, вероятнее всего, были отношения, а преступление произошло на почве ревности.

По предварительным данным 26 октября этого года сотрудники МЧС по просьбе родственников вскрыли квартиру пенсионерки и обнаружили там ее тело. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, но по внешним признакам можно предположить, что женщина умерла от асфиксии – на ее шее следы удушения.

Известно, что 24 октября подозреваемый вернулся после длительного отъезда и пришел к ней в гости. Они решили это дело отметить застольем. Захмелев, пожилая женщина призналась, что в отсутствие приятеля встречалась с другим мужчиной. Потеряв голову от ревности, подозреваемый сильно избил ее, затем хлопнул дверью и ушел. Сейчас он находится под стражей.

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