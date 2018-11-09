2018-11-09T07:32:54+03:00
Происшествия

В Красноярском крае с начала года на железнодорожных переездах погибли 3 человека и еще 7 пострадали

Всему виной собственная неосторожность автомобилистов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае с начала года на железнодорожных переездах погибли 3 человека и еще 7 пострадалиВ Красноярском крае с начала года на железнодорожных переездах погибли 3 человека и еще 7 пострадалиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае с начала года в 4-х ДТП на железнодорожных переездах погибли 3 человека и еще 7 пострадали. Три аварии произошли в результате столкновения автомобилей с грузовыми поездами и одна – с электропоездом. Такую статистику приводит «Комсомольской правде»-Красноярск Краевое управление автодорог.

Что стало причиной? Ответ, в общем-то, на поверхности: халатность, самонадеянность и нарушение элементарных правил дорожного движения водителями автомобилей. Известно ведь, что железная дорога – зона повышенной опасности. Поезд не может ни объехать преграду на пути, ни резко остановиться. Непонятно, о чем думают торопыги-водители, которые мечтают проскочить переезд в последнюю минуту перед локомотивом.

Добавим, что в целом в России с начала года на сети железных дорог произошло 213 случаев столкновений железнодорожного подвижного состава с автотранспортом (годом ранее этот показатель составлял 202 случая). Из них 51 столкновение – с электричками. В результате которых пострадали 140 человек, из которых 49 человек погибли.

Будьте осторожными. Берегите себя.

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