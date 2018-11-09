2018-11-09T07:13:53+03:00
Экономика

Красноярский край и Япония собираются расшить сотрудничество во всех направлениях

Сейчас торговый оборот составляет 55,6 миллионов долларов, будет еще больше
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский край и Япония собираются расшить сотрудничество во всех направлениях. Фото: Юлия КарасеваКрасноярский край и Япония собираются расшить сотрудничество во всех направлениях. Фото: Юлия Карасева
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Красноярский края и Япония планируют расширить сотрудничество во всех направлениях. Этот вопрос обсуждался накануне в стенах представительства Красноярского края при Правительстве РФ. Руководитель представительства Андрей Вольф встречался с директором представительства Японского бизнес-клуба Окада Кунио.

Японцев наш край интересует с позиции промышленного производства, сельского и лесного хозяйства, культуры и туризма. В структуре товарооборота преобладают алюминий и древесина. Регион получает из Страны восходящего солнца котлы, оборудование и механические устройства, транспортные средства, изделия из пластмассы. На сегодня внешнеторговый оборот Красноярского края с Японией составляет 55,6 миллионов долларов США.

Представитель японской бизнес-миссии сделал предложение сибирякам: организовать в посольстве Японии презентацию экономического и культурного потенциала Красноярского края. Это поможет предпринимателям двух стран установить новые деловые отношения.

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