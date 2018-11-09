2018-11-09T06:51:20+03:00
Общество

В Норильске прокуратура проверяет, почему в камерах СИЗО для женщин нет холодильников

И почему им не выдают газеты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске прокуратура проверяет, почему в камерах СИЗО для женщин нет холодильниковВ Норильске прокуратура проверяет, почему в камерах СИЗО для женщин нет холодильниковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске прокуратура провела проверку в СИЗО-4 на предмет, как исполняется федеральное законодательство и как содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также уже осужденные.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что комиссия осмотрела территорию следственного изолятора, режимные и административные корпуса, дежурную и медицинскую часть. Побывали в камерах. В целом состояние удовлетворительное. Но отдельные нарушения все-таки есть.

Например, «постояльцам» камер не выдают газеты и журналы. А в некоторых камерах, где содержатся женщины, нет холодильников и телевизоров. У отдельных подозреваемых нет предметов и средств гигиены. Также не всегда понятно из рапортов, почему подозреваемых, обвиняемых и осужденных периодически переводят из одной камеры в другую. Все эти нарушения должны быть устранены в ближайшее время.

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