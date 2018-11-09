2018-11-09T06:28:08+03:00
Общество

В правительстве Красноярского края назначены два новых заместителя министров

Контракт с ними заключен на три года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В правительстве Красноярского края назначены два новых заместителя министровВ правительстве Красноярского края назначены два новых заместителя министровФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В правительстве Красноярского края новые кадровые назначения. Информация об этом появилась накануне, 8 ноября, на официальном портале. Документы подписаны первым заместителем губернатора Красноярского края – председателем правительства края Юрием Лапшиным.

Согласно этим документам на должность заместителя министра транспорта назначен Дмитрий Зотин. На должность заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначен Александр Мазур. Госконтракт с обоими чиновниками заключен на три года.

Известно, что Дмитрий Зотин ранее занимался туристическим бизнесом, был владельцем собственной туристической фирмы и руководил представительством «Пегас туристик» в Красноярске.

А вот Александр Мазур – человек в «сером доме» не новый. Ранее он руководил отделом энергетики и мониторинга функционирования систем жизнеобеспечения.

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