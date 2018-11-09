2018-11-09T06:06:30+03:00
Происшествия

В Туве браконьер принял за косулю своего друга и застрелил его

Следователь обратился в суд с ходатайством прекратить уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве браконьер принял за косулю своего друга и застрелил егоВ Туве браконьер принял за косулю своего друга и застрелил егоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве браконьер принял за косулю своего друга и застрелил его. Трагедия произошла в апреле этого года в местечке Дурген-Оорук Тандинского района. Подробности случившегося «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в пресс-службе тувинского следкома.

Установлено, что местный житель 10 лет хранил у себя ружье, доставшееся от отца. Причем оружие было собрано самостоятельно из заводских деталей и нигде не зарегистрировано. В апреле этого года мужчина вместе с другом отправился на охоту. Лицензии нет, навыков охоты нет, инструктаж по технике безопасности на коллективной охоте не проходили. По факту – браконьеры-недоучки.

На месте охоты разошлись в разные стороны. После недолгого ожидания мужчина заметил очертание какого-то двигающегося предмета. Подумал, что это косуля, прицелился и выстрелил. Оказалось, что наповал убил не животное, а друга.

Следователю мужчина рассказал все, как было, без утайки. Результат может кого-то обескуражить: следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и попросил назначить обвиняемому судебный штраф.

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