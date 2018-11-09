2018-11-09T05:48:03+03:00
Общество

В столичном метро запустили поезд красноярской Универсиады-2019

Облик вагонов внутри и снаружи очень атмосферный [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В столичном метро запустили поезд красноярской Универсиады-2019. Фото: стоп-кадр видеоВ столичном метро запустили поезд красноярской Универсиады-2019. Фото: стоп-кадр видео
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«Только что в метро Москвы запустили тематический поезд, посвящённый зимней универсиаде-2019. Облик всех вагонов атмосферный, спортивный, универсиадский. Это креативная визитка НАШЕЙ ЗИМЫ! Теперь москвичи и гости за тысячи километров смогут почувствовать гостеприимство Красноярска» - несколько часов назад сообщил на своей странице в Инстаграме глава города Сергей Еремин.

Самому Еремину на мероприятии побывать не удалось, в родном городе сейчас дел много. Столицу предстоящей Универсиады в Москве представлял гендиректор Дирекции Универсиады Максим Уразов, режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия Илья Авербух и вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. Отметим, что «Норникель» является одним из ключевых партнеров предстоящего международного спортивного праздника.

Остается добавить, что огонь Игр уже побывал в нескольких странах и 8 российских городах, завтра, в субботу, он будет согревать Казань, затем – Екатеринбург.

eremin__krskeremin__krsk
В столичном метро запустили поезд красноярской Универсиады-2019
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