В столичном метро запустили поезд красноярской Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 05:48 2018-11-09T05:48:03+03:00

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«Только что в метро Москвы запустили тематический поезд, посвящённый зимней универсиаде-2019. Облик всех вагонов атмосферный, спортивный, универсиадский. Это креативная визитка НАШЕЙ ЗИМЫ! Теперь москвичи и гости за тысячи километров смогут почувствовать гостеприимство Красноярска» - несколько часов назад сообщил на своей странице в Инстаграме глава города Сергей Еремин.

Самому Еремину на мероприятии побывать не удалось, в родном городе сейчас дел много. Столицу предстоящей Универсиады в Москве представлял гендиректор Дирекции Универсиады Максим Уразов, режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия Илья Авербух и вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. Отметим, что «Норникель» является одним из ключевых партнеров предстоящего международного спортивного праздника.

Остается добавить, что огонь Игр уже побывал в нескольких странах и 8 российских городах, завтра, в субботу, он будет согревать Казань, затем – Екатеринбург.