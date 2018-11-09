2018-11-09T04:55:41+03:00
Происшествия

Иркутянин арендовал в Красноярске автомобиль и сжег его вместе с документами

Все произошло случайно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Иркутянин арендовал в Красноярске автомобиль и сжег его вместе с документами. Фото Романа Романова, ФейсбукИркутянин арендовал в Красноярске автомобиль и сжег его вместе с документами. Фото Романа Романова, Фейсбук
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Парень из соседнего Иркутска приехал в Красноярск подзаработать. Снял квартиру, арендовал автомобиль – отечественную «Ладу приору». Устроился в одну из известных служб такси. Вроде работа пошла, согласно контракту парень отдавал по 2000 рублей в сутки за информационное сопровождение. И вдруг пришла беда, откуда не ждали.

Примерно в 4 утра 8 ноября молодой человек припарковал автомобиль на площадке возле торгового центра «Красноярье» на правобережье. Решил немного поспать, пока нет заказов. Двигатель оставил включенным – холодно ведь уже, не месяц май. Удалось подремать около получаса.

«В пол-пятого уже проснулся, окутанный густым дымом, от того, что кто-то долбился в окно машины и кричал, что у него из под капота идет пламя. Едва только парень успел выскочить из машины, как огонь ворвался в салон, машина вспыхнула как пионерский костер» - пишет на своей странице очевидец Роман Романов.

В арендованной машине сгорели все документы незадачливого водителя.

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