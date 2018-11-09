В Красноярске возложили цветы к могиле городского полицмейстера

СЕГОДНЯ 04:22 2018-11-09T04:22:03+03:00

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В Красноярске полицейские возложили цветы на могилу своего коллеги, городского полицмейстера Отто фон Диттмара. Он погиб в сентябре 1905 года при исполнении своих служебных обязанностей. Информацию о полицмейстере обнаружила в начале этого года ветеран красноярской полиции Татьяна Игнатова, когда работала с архивами. Поначалу встал вопрос о его захоронении. Понадобилось некоторое время, чтобы найти могилу на Троицком кладбище.

К 300-летию российской полиции сотрудники МУ МВД России «Красноярское» привели место захоронения в порядок. А накануне там прошел митинг.

- В эти дни мы вспоминаем не только сотрудников полиции и советской милиции, погибших при исполнении служебного долга, но и всех, кто в течение столетий защищал безопасность нашей страны. 2018 год официально объявлен МВД годом 300-летия российской полиции. А это значит, что нас связывает единая история, единый коллектив на всех этапах стоящий на страже больших и малых городов и в целом Российского государства. К числу таких сотрудников и руководителей относится и Отто Юльевича фон Диттмар, который в 1905 году погиб на своем посту, выполняя обязанности по организации правоохраны в городе Красноярске, - отметил руководитель полиции города Геннадий Березин.