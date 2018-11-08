СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-08T08:31:06+03:00

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Творческий человек с дипломом: Красноярску ищут нового главного архитектора. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, выбирать главного по архитектуре краевого центра будут на конкурсной основе, и сейчас принимают заявки от кандидатов. От соискателей требуют наличие профильного диплома о высшем образовании, опыта работы в похожей должности.

В администрации говорят, что помимо всех перечисленных требований, главный архитектор города должен также иметь творческое мышление, а также собственное видение того, как должен развиваться Красноярск.

Специалист, которого выберет конкурсная комиссия, будет занимать две должности – главного архитектора краевого центра и заместителя руководителя городского управления архитектуры. Этот человек будет отвечать полностью за весь облик города, вид и состояние фасадов зданий. С ним будут согласовывать проекты изменений объектов благоустройства, паспорта фасадов.