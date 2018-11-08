2018-11-08T08:01:34+03:00
Дом. Семья

Медведи, обитающие в красноярском заповеднике «Столбы», залегли в спячку голодными

Скорее всего, хищники проснутся раньше обычного
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Крупный медведь на пути к берлоге, снимок сделан фотоловушкой. Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»Крупный медведь на пути к берлоге, снимок сделан фотоловушкой. Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»
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Медведи, обитающие в красноярском заповеднике «Столбы», залегли в спячку голодными. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе заповедника.

Как говорят сотрудники научного отдела «Столбов», такой вывод можно сделать по тому, что в нынешнем году был полный неурожай орехов и ягод, обилие которых особенно важно для косолапых, и животные часто выходили к людям. Специалисты уверены: медведи крайне истощены, и, скорее всего, проснутся раньше обычного.

- К сожалению, по данным наших наблюдений, а также по информации, поступившей от официальных служб, занимавшихся вынужденным отстрелом животных как на сопредельных с заповедником участках (выходы хищников на садово-огородные участки пригорода Красноярска), так и в горах Западного Саяна (осенью этого года, как нам стало известно, было отстреляно не менее 4-х особей), животные крайне истощены. Такие факты говорят о том, что возможно раннее пробуждение медведей следующей весной, - комментируют в пресс-службе заповедника «Столбы».

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