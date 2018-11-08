СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-08T07:43:21+03:00

Причину возгорания будут устанавливать дознаватели. Если выяснится, что кто-то причастен к поджогу, информацию передадут в полицию для поиска подозреваемого. Фото: "ЧП-Красноярск"

Изменить размер текста: A A

«Прогрев начинает свое дело»: на правобережье Красноярска ночью сгорел автомобиль. Фото машины, а точнее, того, что от нее осталось, в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, машина, стоявшая на парковке возле торгового центра «Красноярье» вспыхнула уже утром, ближе к пяти часам, сегодня, 8 ноября. Пострадали ли еще автомобили (обычно на этой парковке заставлено все), не ясно, но сейчас там остался только остов от одной машины.

Пользователи соцсетей строят предположения на тему того, почему машина загорелась. Кто-то говорит, что все дело в неисправной проводке, кто-то уверен, что из-за ночного прогрева могло вспыхнуть автоодеяло, которым водитель, возможно, уже успел утеплить капот.

Тем временем, причину возгорания будут устанавливать дознаватели. Если выяснится, что кто-то причастен к поджогу, информацию передадут в полицию для поиска подозреваемого.