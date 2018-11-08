2018-11-08T07:17:53+03:00
Общество

Коллега-учитель: в Красноярске готовят наставников для работы на производстве

Первые курсы прослушают 25 специалистов от предприятий разных отраслей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Для слушателей проходят лекции и практические занятия, направленные на оказание помощи молодежи в адаптации на рабочем месте.Для слушателей проходят лекции и практические занятия, направленные на оказание помощи молодежи в адаптации на рабочем месте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коллега-учитель: в Красноярске готовят наставников для работы на производстве. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе агентства труда и занятости региона.

По данным ведомства, сейчас в Красноярске, в краевом центре профориентации и развития квалификаций проходят трехдневные курсы под названием «Психолого-педагогический минимум наставника на производстве». Слушатели курсов - 25 сотрудников предприятий из различных отраслей деятельности, в том числе работники сферы жилищно-коммунального сельского хозяйства; машиностроения, индустрии гостеприимства и других. Причем, это не только красноярские специалисты, но и гости из Новосибирска и Иркутска

- Для слушателей проходят лекции и практические занятия, направленные на оказание помощи молодежи в адаптации на рабочем месте. Полученные на тренингах знания помогут при организации на предприятиях стажировок молодых специалистов, которые будут проходить в рамках государственной программы по содействию занятости населения, - комментируют в пресс-службе регионального агентства труда и занятости населения.

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