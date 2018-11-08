2018-11-08T07:04:12+03:00
Происшествия

Не дошла до работы: пропавшую красноярку нашли в реанимации под чужой фамилией

Женщину сбила машина
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сейчас женщина в реанимации под наблюдением медиков, пожелаем ей скорейшего выздоровления.Сейчас женщина в реанимации под наблюдением медиков, пожелаем ей скорейшего выздоровления.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Не дошла до работы: пропавшую 6 ноября красноярку нашли в реанимации под чужой фамилией. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала руководитель региональной организации «Поиск пропавших детей - Красноярск» Оксана Василишина.

Напомним, 62-летняя пенсионерка Галина Румянцева пропала 6 ноября. Женщина рано утром вышла из дому и поехала на работу: села в автобус в Торгашино, должна была выйти на Павлова и пойти через виадук на Вавилова пешком. Но на работе Галину Николаевну не дождались, сослуживцы сообщили об этом родным, а родственники объявили розыск.

Благодаря тому, что в соцсетях распространяли ориентировки на пропавшую, через некоторое время откликнулись очевидцы ДТП. Оказывается, Галину Николаевну сбила машина по дороге на работу, и ее увезли в БСМП. Только почему-то оформили женщину в больнице под другой фамилией, поэтому сразу найти ее не удалось.

Сейчас женщина в реанимации под наблюдением медиков, пожелаем ей скорейшего выздоровления.

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