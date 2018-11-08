СЕГОДНЯ 06:51 2018-11-08T06:51:56+03:00

Если инспекторы найдут в случившемся состав преступления, то виновнику аварии придется не только выплатить компенсацию службе каршеринга за поврежденный автомобиль, но и, как минимум, заплатить штраф за нарушение правил движения. Фото: "ЧП-Красноярск"

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Без колеса и на крыше: в Красноярске на спуске с Белинского в жесткое ДТП попал делимобиль. Информация об аварии, а также фото с места случившегося в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

По словам тех, кто видел, как все произошло, автомобиль службы каршеринга ехал со стороны медуниверситета в центр, и на спуске в Белинского машина вылетела с дороги, пробила ограждение, перевернулась и остановилась уже на газоне. В итоге у арендного авто помята крыша, оторван бампер и колесо.

О том, кто был за рулем машины службы аренды, о пострадавших и о том, были ли еще участники ДТП, очевидцы не сообщают. В обстоятельствах аварии будут разбираться дорожные полицейские. Если инспекторы найдут в случившемся состав преступления, то виновнику аварии придется не только выплатить компенсацию службе каршеринга за поврежденный автомобиль, но и, как минимум, заплатить штраф за нарушение правил движения.

Напомним, сервис аренды авто работает в нашем городе всего два месяца, но за это время машины каршеринга попали уже, как минимум, в две аварии.