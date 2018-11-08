СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-08T06:26:05+03:00

Специалисты говорят, ситуация под контролем, а до эпидпорога еще далеко. Фото: Мария ЛЕНЦ

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За неделю в Красноярском крае простудой и гриппом заболели более 6 000 человек. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошлой неделе всего в крае в больницы с простудой пришли 6 289 человека, большинство заболевших - жители краевого центра.

Специалисты говорят, ситуация под контролем, а до эпидпорога еще далеко. Тем не менее, предупреждают: чтобы уберечься от болезни, лучше поставить прививку. Пока это еще можно сделать.

- Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация, которая помогает как избежать заболевания, так и легче перенести болезнь и предотвратить осложнения от гриппа. При заболевании острой респираторной вирусной инфекцией или гриппом, даже в случае легкого заболевания, настоятельно рекомендуем обратиться за консультацией к медицинскому работнику (врачу, фельдшеру). Важно помнить: большинство случаев осложнений происходит при отказе от прививок, самолечении и несвоевременном обращении к врачу, - комментируют в пресс-службе краевого роспотребнадзора.